Горноспасатели подняли на поверхность тела еще шестерых погибших в шахте «Листвяжная»

Горноспасатели подняли на поверхность тела еще шестерых горняков, погибших в кузбасской шахте «Листвяжная». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

«Отделения ВГСЧ подняли из шахты еще шесть тел погибших шахтеров», — сказал Цивилев.

Сегодня на «Листвяжной» возобновилась поисковая работа — до этого сообщалось о том, что спасатели нашли тела пяти погибших. Таким образом, после ЧП были подняты на поверхность тела 22 погибших, тела еще 29 не найдены.

25 ноября на кузбасской шахте «Листвяжная» случилась авария, в которой погибли 51 человек, в том числе пять горноспасателей. В 04.30 по московскому времени в пгт Грамотеинский (город Белово) произошло задымление на шахте. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв метана.

Сегодня на совещании, на котором обсудили ситуации в угольной отрасли в Кузбассе, Президент России Владимир Путин поручил федеральному Кабмину и властям Кемеровской области оказать помощь всем родным и близким погибших во время взрыва в «Листвяжной», а также пострадавшим при ЧП.