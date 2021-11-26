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Происшествия
26 ноября 2021  11:54

Путин подписал указ о посмертном награждении спасателей, погибших в шахте «Листвяжная»

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении шести погибших во время спасательной операции в шахте «Листвяжная» на Кузбассе Орденами мужества, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян. Об этом сообщает РИА Новости.

25 ноября во время пожара с последующим взрывом в шахте на Кузбассе погибло 46 шахтеров и 6 спасателей. Одному из работников шахты удалось выжить. Он был найден в ходе спасательной операции и доставлен в больницу.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивиле заявил, что спасательные работы на шахте продолжатся через трое суток.

Ранее в МЧС сообщили о том, что погибшие горноспасатели будут награждены посмертно.

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