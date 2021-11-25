Прокуратура назвала предварительную причину аварии на кузбасской шахте «Листвяжная»

Согласно предварительным данным, причиной аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» мог стать взрыв метана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина.

«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар», — рассказал он.

Он также уточнил, что для расследования причин аварии прибыли следователи Следственного комитета России из Москвы.

Также ранее ТАСС сообщало, что из-за ухудшения обстановки спасатели приостановили работы до утра.

«Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана», — объяснил врио главы МЧС России Александр Чуприян, прибывший на место ЧП.

Он также подтвердил смерть троих горноспасателей из одного звена.

«Из 32 отделений МЧС России одно перестало выходить на связь <...> Это отделение находилось в самой отдаленной части шахты. В настоящее время обнаружены тела трех спасателей, их поднимают на поверхность», — рассказал Чуприян, отметив, что судьба еще троих остается неизвестной.