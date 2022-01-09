В Алма-Ате при обстреле погибла четырехлетняя девочка

В бывшей столице Казахстана Алма-Ате при обстреле погибла четырехлетняя девочка. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин, сообщает портал Tengrinews.kz в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла 7 января. Девочка вместе с тремя другими детьми ехала в автомобиле, который обстреляли на перекрестке улиц Сейфуллина и Сатпаева.

Ранее стало известно о гибели 11-летнего ребенка, который гулял вместе с родителями, от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков в Алма-Ате. Кроме того, подросток 15 лет пострадал при обстреле автомобиля.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

После ухудшения ситуации Токаев сам возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из стран ОДКБ.