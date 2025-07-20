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Общество 20 июля 2025 22:06

В Госдуме назвали преждевременными разговоры о датах блокировки WhatsApp

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Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский счел преждевременными разговоры о датах и поводах блокировки на территории РФ иностранных сервисов из недружественных стран.

«Действительно, есть претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований нашего законодательства, локализации данных, противодействия мошенничеству. Но называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременным», – заявил парламентарий в видео, размещенном в его Telegram-канале.

Это заявление депутат сделал на фоне обсуждения возможного ограничения работа мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). В частности, депутат ГД Антон Горелкин выразил уверенность, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка.

Боярский же заметил, что еще год назад охарактеризовал вероятный уход WhatsApp с российского рынка событием «на грани недопустимого» из-за отсутствия отечественных альтернатив. Но теперь, убежден он, альтернатива появилась – в виде мессенджера Max.

При этом Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 сентября представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование программного обеспечения из недружественных государств, включая коммуникационные сервисы.

Ранее Путин поручил Правительству РФ поддержать развитие отечественного мессенджера, в частности, интегрировать в него государственные и банковские услуги. Первым регионом страны, где будет протестирован национальный мессенджер, станет Татарстан. Цифровизация и развитие информационных технологий соответствует целям национального проекта «Экономика данных».

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#мессенджер #whatsapp
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