Аналитик Парфентьев назвал WhatsApp более безопасным мессенджером, чем Telegram

WhatsApp безопаснее для пользователя, чем Telegram, так как в первом мессенджере есть технология конечного шифрования чатов. Об этом «Татар-информу» сообщил координатор Центра безопасного интернета в России, ведущий аналитик РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий) Урван Парфентьев.

«По умолчанию WhatsApp безопаснее Telegram для пользователя. Слава Telegram во многом была раздутая. Например, ваши личные чаты в Telegram конечного шифрования не имеют, имеют только секретные чаты. А WhatsApp же технология конечного шифрования внедрена изначально, поэтому для обычного законопослушного пользователя WhatsApp в этом плане более безопасный», – сказал собеседник агентства.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что мессенджеру WhatsApp пора готовиться уйти с российского рынка. По его мнению, данный мессенджер с большой долей вероятности включат в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ.