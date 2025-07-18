Аналитик Парфентьев считает, что россияне будут пользоваться WhatsApp после ухода из РФ

Россияне не перестанут пользоваться WhatsApp в случае введения ограничений на мессенджер. Об этом «Татар-информу» сообщил координатор Центра безопасного интернета в России, ведущий аналитик РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий) Урван Парфентьев.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что WhatsApp пора готовиться уйти с российского рынка. По его мнению, данный мессенджер с большой долей вероятности включат в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ.

«Что касается виртуального пресечения работы WhatsApp, то тут все будет зависеть от самих пользователей. Если они посчитают, что WhatsApp им удобен, то даже при введении каких-либо ограничений граждане продолжат им пользоваться с использованием каких-либо программно-технических средств», – считает собеседник агентства.

Также Парфентьев допустил, что пользователи могут перейти на другие сервисы, которые, как и WhatsApp, по умолчанию предоставляют конечное шифрование.

При этом координатор Центра отметил, что WhatsApp формально не существует в России.

«WhatsApp в России формально нет, у него нет здесь представительства. Он здесь присутствует просто в интернет-пространстве. То есть, уход из России того же "Макдональдс" – это другая история, потому что они в РФ присутствовали физически», – обратил внимание эксперт.