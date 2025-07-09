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Общество 9 июля 2025 17:30

Через национальный мессенджер MAX можно будет записаться на прием к врачу в Татарстане

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В ближайшее время в национальном мессенджере MAX для татарстанцев появится возможность записаться к врачу и в МФЦ. Об этом на расширенном заседании коллегии Минцифры РТ по итогам первого полугодия 2025 года сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«Татарстан активно тестирует мессенджер МАХ. Мы с компанией "ВКонтакте" в тесном и теплом сотрудничестве проводим активную работу по развитию этого продукта на территории нашей республики. В ближайшие месяцы мы сможем прямо через МАХ записаться на прием к врачу или в МФЦ, получить результаты своих госуслуг и следить за рассмотрением заявок в "Народном контроле"», – заявил он.

Кроме того, до конца года в мессенджере планируют заменить студенческий билет на цифровой формат, а в крупных отелях республики – заменить предъявление паспорта на удобный QR-код, добавил Начвин.

«Развитие национального мессенджера МАХ открывает новые возможности для цифровизации услуг и удобства граждан Татарстана. Внедрение этого сервиса укрепит экосистему цифровых решений и повысит качество взаимодействия с государственными услугами», – заключил он.

#мессенджер #минцифры рт
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