В РФ могут дополнительно ограничить коммуникационные сервисы из недружественных стран

В России могут ввести ограничения на использование коммуникационных сервисов из недружественных государств. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, состоявшейся 26 мая этого года.

«Правительству Российской Федерации <...> представить предложения <...> о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах <...>», – сказано в перечне поручений, опубликованном пресс-службой Кремля.

Ответственным, как и за исполнения ряда других поручений, назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад должен быть представлен к 1 сентября текущего, 2025 года.

Upd. (21.57): В ходе встречи 26 мая генеральный директор компании IVA Technologies Станислав Иодковский пожаловался Президенту, что некоторые зарубежные сервисы (например, Zoom) вопреки заявленному уходу продолжают работать на российском рынке.

«Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и всё!» – сказал тогда в ответ глава государства.

Ранее Путин поручил Правительству РФ поддержать развитие отечественного мессенджера, в частности, интегрировать в него государственные и банковские услуги.

Первым регионом страны, где будет протестирован национальный мессенджер, станет Татарстан. Предполагается, что в этой роли выступит мессенджер Max от VK. Приложение развивается как российский аналог китайского WeChat, объединяя чаты, звонки, мини-приложения и ботов.

Цифровизация и развитие информационных технологий соответствует целям национального проекта «Экономика данных».