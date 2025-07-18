Депутат Горелкин: WhatsApp пора готовиться к уходу из России

Мессенджеру WhatsApp пора готовиться уйти с российского рынка. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, подчеркнув, что WhatsApp с большой долей вероятности включат в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ.

«WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta*, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению Президента», – написал он в своем телеграм-канале.

По данным парламентария, на сегодняшний день данным мессенджером каждый день пользуются 68% россиян.

Горелкин допустил, что претендентом на долю WhatsApp станет именно национальный мессенджер. Также власти ждут, когда в данном мессенджере реализуют уникальные функции, о которых уже говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через «Госуслуги», интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее, резюмировал депутат.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.