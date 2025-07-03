Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX

В России по поручению Владимира Путина разрабатывают новый национальный мессенджер. За основу для этого возьмут платформу MAX – новинку от «ВКонтакте». Как установить приложение, какие функции в нем анонсированы и удастся ли ему создать конкуренцию существующим мессенджерам – в этом «Татар-информ» разбирался вместе с экспертами IT-отрасли.





Пилотным регионом для тестирования нового национального мессенджера на основе MAX стал Татарстан

Фото: коллаж «Татар-информ»

Что за национальный мессенджер и как он связан с платформой MAX?

Президент России Владимир Путин на минувшей неделе подписал закон «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», проще говоря – о создании национального мессенджера, призванного объединить для пользователей коммуникационные и государственные сервисы. За его основу будет взята платформа MAX, эту информацию ранее подтвердил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Сам же MAX анонсировали в марте этого года, его разработкой занимается компания «ВКонтакте». Позиционируют его как многофункциональную площадку, которая сочетает в себе не только стандартные возможности обмена сообщениями, фото и видео, но и интеграцию платежных сервисов, а также доступ к государственным услугам. Предполагается, что мессенджер станет аналогом китайского WeChat.

Полное внедрение MAX планируется только осенью 2025 года, а возможно, и позже – в начале 2026-го, когда завершится его объединение с функционалом Госуслуг и закончатся все испытания. Также с 1 сентября этого года приложение должно быть предустановлено на все новые устройства, которые продаются в России.

Пилотным регионом для тестирования нового национального мессенджера на основе MAX стал Татарстан. Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин заявил, что выбор в пользу республики был сделан не случайно, поскольку она уже несколько лет подряд удерживает первое место в рейтинге цифровизации регионов России. Наработанный здесь опыт, по словам главы ведомства, позволит качественно протестировать новые решения.

Хайруллин сообщил также, что национальный мессенджер в первую очередь дополнят функциями цифрового многофункционального центра, возможностью осуществления переводов через систему быстрых платежей, а также сервисами записи к врачу.

В дальнейшем планируют развернуть экосистему мини-приложений, с помощью которой пользователи смогут заказывать еду, вызывать такси, бронировать отели и покупать билеты без установки сторонних сервисов. Одной из ключевых функций станет интеграция с ИИ-помощником. Он будет отвечать на вопросы о работе государственных органов и сообщать о мероприятиях и новостях.

Как скачать MAX и какие функции в нем уже есть?

Говорить о том, как будет выглядеть новый национальный мессенджер, пока рано. Но уже сейчас можно оценить бета-версию MAX, на базе которого он будет работать. Приложение доступно для скачивания через официальный сайт, а также магазины Google Play, App Store, RuStore и AppGallery. Работает оно на iOS и Android, имеет десктоп-версию и веб-интерфейс.

Процесс создания аккаунта в MAX стандартный: после скачивания нужно указать номер мобильного телефона, на который придет СМС с кодом подтверждения. После его ввода нужно задать имя для отображения в чатах и при желании добавить профильное фото. Есть возможность одновременной авторизации на нескольких устройствах с синхронизацией переписок и звонков между ними.

Сейчас в новом мессенджере пользователи могут обмениваться сообщениями с реакциями и стикерами, отправлять файлы до 4 ГБ, совершать аудио- и видеозвонки. Доступны настройки приватности и внешнего вида интерфейса, организация чатов по папкам, синхронизация контактов из телефонной книги, встроенный чат с нейросетью Giga Chat.

Также функционал включает в себя денежные переводы через банки-партнеры. Для этого нужно зайти в чат с получателем денег (то есть у него тоже должен быть установлен MAX). Мессенджер предлагает выбрать банк – ВТБ или Альфа, поясняя, что скоро банков будет больше. Потом предлагает перейти в приложение банка, где сразу выходит номер нужного контакта. Дальше тоже все стандартно.

В ближайшее время обещается значительное расширение сервисов.

Как сообщила пресс-служба «ВКонтакте», в MAX уже зарегистрировалось более миллиона пользователей. За первые недели работы в отечественном мессенджере отправили 14 млн сообщений и совершили более 420 тыс. звонков. 75% пользователей авторизовались с Android-устройств, 23% – из iOS, оставшиеся 2% работают с версией для компьютера. Основная активность наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре.

«Для выхода на конкурентный уровень разработчикам потребуется не менее двух-трех лет активной работы»

В предлагаемом базовом функционале новый российский мессенджер работает быстро и стабильно. Однако по своим возможностям он пока существенно уступает популярным аналогам – Telegram или WhatsApp. Таким мнением с «Татар-информом» поделился IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru, консультант в администрации Президента РФ Артем Геллер.

«Функций пока очень мало, и, конечно, MAX‘у пока далеко до тех популярных мессенджеров, которые мы сегодня используем. Путь по наращиванию функционала очень длинный, он занимает годы. Более того, конкуренты ведь тоже на месте не стоят: внедряют искусственный интеллект и так далее. В общем, сейчас для MAX начинается самое сложное, потому что базовый мессенджер создать действительно несложно, но чем больше платформа, тем сложнее ею управлять», – отметил он.

Артем Геллер: «Для MAX начинается самое сложное, потому что базовый мессенджер создать действительно несложно, но чем больше платформа, тем сложнее ею управлять» Фото: © Нина Зотина / РИА Новости

По оценкам эксперта, для выхода на конкурентный уровень разработчикам потребуется не менее двух-трех лет активной работы. За это время необходимо реализовать голосовые и видеозвонки, расширенные настройки безопасности, платежные системы и другие востребованные функции.

«Хотелось бы только, чтобы не решили замедлять или блокировать другие альтернативы. Гонка, как я уже сказал, предстоит еще очень длинная, и самый простой путь – это что-то запретить и оставить пользователей с тем функционалом [отечественного мессенджера], пока совсем не богатым, который есть и даже не оттестирован на гигантские аудитории. Было бы даже полезнее для самого мессенджера какое-то длительное время поразвиваться в прямой конкуренции, чтобы отточить сервисы, оптимизацию», – добавил Геллер.

В целом эксперт оценил MAX как полезную альтернативу, особенно если использовать его в качестве внутрикорпоративного мессенджера. Но не только.

«Для обычных же пользователей это может быть хорошо в том плане, что никто (из других мессенджеров, – прим. Т-и) без участия государства не может реализовать очень полезный функционал, например, тех же Госуслуг или других аналогичных сервисов внутри мессенджера. А мессенджер – это очень удобное место, где мы часто бываем, где мы уже разобрались. И поэтому у нас под рукой появляется много всего по-настоящему полезного в жизни. И с этой стороны, я уверен, есть большая группа пользователей, которым это будет полезно, и они захотят перейти на этот продукт», – подытожил собеседник «Татар-информа».

Герман Клименко: «Запустить MAX в столь короткий срок сумели во многом благодаря переиспользованным библиотекам и накопленному опыту «ВКонтакте» Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

«Если MAX не пойдет, есть вероятность замедления его конкурентов»

Владелец интернет-компании LiveInternet, экс-советник Президента РФ по вопросам развития интернета, IT-эксперт Герман Клименко в разговоре с «Татар-информом» заявил, что главная цель в данном случае – это создание не самого мессенджера, а «доверенной среды» для коммуникаций.

«Прошлый год можно назвать годом воровства и мошенничества. Все мы смеялись, что постоянно звонит «Сбербанк», – и 30 дней не проходило, чтобы кого-то не разводили таким образом. Основная проблематика здесь в том, что у нас очень сложно регулируется вся эта история с приземлением звонков, с подменой номеров. А звонки в мессенджерах регулируются еще хуже. Необходима доверенная среда, в которой звонок от Клименко Германа Сергеевича был бы точно звонком от Клименко Германа Сергеевича, а не от кого-то другого», – отметил он.

И новый мессенджер в перспективе может ее создать. В пример собеседник информагентства привел Дубай, где сделать звонок через мессенджер крайне сложно. Чтобы активировать такую функцию, платформа должна получить лицензию в профильном министерстве.

Клименко отметил также, что запустить MAX в столь короткий срок сумели во многом благодаря переиспользованным библиотекам и накопленному опыту «ВКонтакте»: без этих «нативных решений» ни одна российская компания не смогла бы так быстро реализовать базовый чат и видеозвонки. Так что выбор компании-разработчика для нового национального мессенджера был вполне предсказуем.

Эксперт подчеркнул, что сам по себе мессенджер не принесет ничего принципиально нового, поэтому логично, что его первые версии повторяют проверенные подходы. Главная интрига заключается в дальнейшем развитии – появлении каналов и глубокой интеграции с Госуслугами, которые покажут, насколько MAX сможет отличаться от существующих аналогов. При этом Клименко заметил, что вероятность замедления уже работающих в России мессенджеров существует.

«С MAX, я думаю, будет следующая история: он будет запущен, чиновникам точно будет рекомендовано покинуть Telegram. А там, где чиновники, там и журналисты тоже. [Телеграм-]Каналы будут перенесены – мы знаем, что очень много каналов поддерживает государство. СМИ с большой долей вероятности начнут развивать свои каналы в MAX. Соответственно, Telegram начнет терять влияние. Если это будет успешная история и государство увидит, что все хорошо, я думаю, никаких рестрикций по отношению к конкурентам не будет. Если же MAX «не пойдет», то есть вероятность их замедления», – отметил эксперт.

При этом Клименко считает, что, благодаря интегрированию в мессенджер Госуслуг, MAX в перспективе – огромный кладезь информации и данных. Ценность этой платформы будет высокой.