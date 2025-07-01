Путин поручил обеспечить развитие национального мессенджера, который протестируют в РТ

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ поддержать развитие отечественного мессенджера, в частности, интегрировать в него государственные и банковские услуги.

«<...> с учетом ранее данных поручений <...> организовать работу по поддержке развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера), в том числе в части обеспечения возможности доступа граждан с его использованием к наиболее востребованным государственным услугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями», – сказано в тексте поручения.

Помогать Правительству в этой работе будет Банк России. Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад главе государства должен быть представлен до 15 августа текущего, 2025 года.

Ранее стало известно, что первым регионом страны, где будет протестирован национальный мессенджер, станет Татарстан. Предполагается, что в этой роли выступит мессенджер Max от VK. Приложение развивается как российский аналог китайского WeChat, объединяя чаты, звонки, мини-приложения и ботов.