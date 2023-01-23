В Госдепе допустили, что скоро от Германии будут новости по поставкам танков на Украину

В ближайшие дни от Германии можно ждать новостей по ситуации с поставками на Украину основных боевых танков Leopard. Об этом заявил журналистам представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает RT.

«По моим ощущениям, с учетом появляющихся новостей в ближайшие часы или дни мы услышим новости на этот счёт от Германии», — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства во время брифинга.

Польша хочет передать 14 танков Leopard 2 немецкого производства, чему власти Германии теперь пообещали не препятствовать. Передать танки также готовы Дания и Финляндия, но не Испания. Нидерланды способны профинансировать такие поставки.

Однако отправка танков Leopard ВСУ должна быть согласована с Германией, что обусловлено исключительным правом ФРГ как страны — производителя вооружения. Участники контактной группы по поддержке Украины в ходе встречи на авиабазе «Рамштайн» на прошлой неделе не смогли согласовать вопрос по поставкам танков.

Впрочем, затем министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пообещала не препятствовать передаче Польшей танков Украине. В свою очередь немецкий министр обороны Борис Писториус заверил, что Берлин в скором времени примет решение по поставкам танков.

По данным журнала Der Spiegel, сама Германия теоретически может передать 19 танков Leopard 2A5, которые используются во время учений. По оценке Международного института стратегических исследований (IISS), сейчас на вооружении 13 стран НАТО состоят чуть более 2300 танков Leopard 2, еще по меньшей мере 300 пребывают на хранении (но многие из последних находятся в неудовлетворительном состоянии).