Писториус пообещал, что Германия скоро примет решение по поставкам танков Leopard ВСУ

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что Берлин в скором времени примет решение по поставкам танков Leopard на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение, думаю, будет скоро принято, каким бы оно ни было», – ответил министр на вопрос в интервью телеканалу ARD о том, как долго Германия «готова его откладывать, рискуя последствиями».

Писториус отметил, что нужно взвесить последствия как положительного, так и отрицательного решения.

«Это вопрос безопасности, запрос на то, чтобы не становиться стороной конфликта и одновременно поддержка Украины в одержании победы», – пояснил глава ведомства.

Ранее после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО на американской авиабазе Рамштайн Писториус пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.

Необходимость согласования с Германией отправки «Леопардов» обусловлена исключительным правом страны как производителя вооружения. Ранее Польша предложила создать коалицию для поставок этих танков без ФРГ.