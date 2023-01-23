news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
23 января 2023  11:11

Писториус пообещал, что Германия скоро примет решение по поставкам танков Leopard ВСУ

news_top_970_100

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что Берлин в скором времени примет решение по поставкам танков Leopard на Украину. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Решение, думаю, будет скоро принято, каким бы оно ни было», – ответил министр на вопрос в интервью телеканалу ARD о том, как долго Германия «готова его откладывать, рискуя последствиями».

Писториус отметил, что нужно взвесить последствия как положительного, так и отрицательного решения.

«Это вопрос безопасности, запрос на то, чтобы не становиться стороной конфликта и одновременно поддержка Украины в одержании победы», – пояснил глава ведомства.

Ранее после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО на американской авиабазе Рамштайн Писториус пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.

Необходимость согласования с Германией отправки «Леопардов» обусловлена исключительным правом страны как производителя вооружения. Ранее Польша предложила создать коалицию для поставок этих танков без ФРГ.

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное