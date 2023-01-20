Глава Минобороны ФРГ заявил, что страны НАТО не договорились о поставках танков Киеву

Страны НАТО и сторонники не смогли прийти к общему решению в вопросе поставок Украине танков Leopard 2 германского производства, заявил новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он подчеркнул, что, несмотря на ситуацию в мире, Германия обязана также уделять внимание собственной армии и ее состоянию.

По итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамтштайн министр констатировал, что у стран-членов альянса нет «единого мнения» по этому вопросу, передает РИА Новости. При этом, по его словам, будет проведена специальная инспекция, которая займется оценкой последствий передачи Киеву танков.

Писториус отметил, что есть аргументы как в пользу, так и против отправки в зону военной спецоперации немецких боевых машин. «Мы не можем сказать, когда и какое решение будет принято по танкам Leopard», — добавил он, пообещав, впрочем продолжить поставки оружия и оборудования Украине. Так, в планах передать Киеву комплексы ПВО Patriot, ЗРК IRIS-T, БМП Marder и ЗСУ Gepard и обучить украинских военных их использованию, сообщил министр.

Напомним, Польша хочет передать 14 танков Leopard 2 немецкого производства, на что необходимо согласие властей Германии. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о том, будет ли его страна поставлять Украине «Леопарды».