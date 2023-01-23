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Политика
23 января 2023  07:07

Германия пообещала не препятствовать передаче Польшей немецких танков Украине

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Власти Германии не будут выступать против передачи Украине основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства, стоящих на вооружении других государств, если к ним поступит такое обращение. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в эфире французского телеканала LCI.

«На данный момент такой вопрос еще не задан, но если бы нас спросили, мы бы не стали мешать», — заверила глава немецкого МИД.

В ответ на вопрос, действительно ли эта позиция распространяется на планы Польши отправить танки Leopard украинской армии, Бербок подтвердила: «Вы меня хорошо поняли».

Необходимость согласования с Германией отправки танков Leopard ВСУ обусловлена исключительным правом ФРГ как страны — производителя вооружения. Участники контактной группы по поддержке Украины в ходе встречи на авиабазе «Рамштайн» на этой неделе не смогли согласовать вопрос по поставкам танков из-за отказа Германии идти на такой шаг.

Всего Польша хочет передать 14 танков Leopard 2 немецкого производства. Передать танки также готовы Дания и Финляндия, но не Испания. Нидерланды способны профинансировать такие поставки. По данным журнала Der Spiegel, сама Германия теоретически может передать 19 танков Leopard 2A5, которые используются во время учений.

По оценке Международного института стратегических исследований (IISS), сейчас на вооружении 13 стран НАТО состоят чуть более 2300 танков Leopard 2, еще по меньшей мере 300 пребывают на хранении (впрочем, многие из последних находятся в неудовлетворительном состоянии).
#спецоперация на Украине #германия #польша #танки
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