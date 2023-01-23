Германия пообещала не препятствовать передаче Польшей немецких танков Украине

Власти Германии не будут выступать против передачи Украине основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства, стоящих на вооружении других государств, если к ним поступит такое обращение. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в эфире французского телеканала LCI.

«На данный момент такой вопрос еще не задан, но если бы нас спросили, мы бы не стали мешать», — заверила глава немецкого МИД.

В ответ на вопрос, действительно ли эта позиция распространяется на планы Польши отправить танки Leopard украинской армии, Бербок подтвердила: «Вы меня хорошо поняли».

Необходимость согласования с Германией отправки танков Leopard ВСУ обусловлена исключительным правом ФРГ как страны — производителя вооружения. Участники контактной группы по поддержке Украины в ходе встречи на авиабазе «Рамштайн» на этой неделе не смогли согласовать вопрос по поставкам танков из-за отказа Германии идти на такой шаг.

Всего Польша хочет передать 14 танков Leopard 2 немецкого производства. Передать танки также готовы Дания и Финляндия, но не Испания. Нидерланды способны профинансировать такие поставки. По данным журнала Der Spiegel, сама Германия теоретически может передать 19 танков Leopard 2A5, которые используются во время учений.