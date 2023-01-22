Польша предложила создать коалицию для поставок Киеву танков Leopard без Германии

Если Германия будет твердо стоять на своем отказе передать Киеву тяжелую технику, в том числе танки Leopard 2, Польша создаст коалицию с другими странами, которая позволит обойти немецкие власти. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью PAP.

«Мы создадим малую коалицию стран, которые готовы отдать часть своей современной военной техники, современные танки <…> Украине. Мы не будем пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью», — сказал Моравецкий, подчеркнув, что такое решение, по его мнению, оправдано «и политически, и морально».

Моравецкий назвал позицию ФРГ неприемлемой, однако не сообщил, какие именно страны могли бы войти в такую «малую» коалицию.

Напомним, необходимость согласования с Германией отправки танков Leopard ВСУ обусловлена исключительным правом ФРГ как страны – производителя вооружения. Страны НАТО в ходе встречи на американской авиабазе Рамтштайн на этой неделе не смогли согласовать вопрос по поставкам танков из-за отказа Германии идти на такой шаг. Всего Польша хочет передать 14 танков Leopard 2 немецкого производства.