Пентагон: Нет смысла передавать Киеву танки Abrams

В США не видят смысла в том, чтобы передавать Украине танки Abrams, по крайней мере, в данный момент, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Это решение она объяснила тем, что эти танки слишком сложно обслуживать.

«Обслуживание и высокая стоимость на поддержание [танков] Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент», – цитирует Сингх РИА Новости.

В то же время она сообщила, что США готовят новый пакет военной помощи Украине, который будет отвечать текущим запросам Киева. Уточнять детали о том, какое вооружение направится киевским властям, представитель Пентагона отказалась.

Напомним, оборонный бюджет США на 2023 год в этом году составит $858 млрд, что может стать рекордом в истории страны. Из них $6 млрд предполагается выделить на сдерживание России в Европе, $800 млн предусмотрено на военную помощь Украине.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля 2022 года, когда о ее начале объявил Президент Владимир Путин.