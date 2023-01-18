Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках Украине танков Leopard 2

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли его страна поставлять Украине основные боевые танки Leopard 2. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv.

Выслушав соответствующий вопрос журналиста, политик заметил, что Германия уже является страной, которая оказывает наибольшую военную помощь Украине, уступая лишь Соединенные Штаты и Великобритании.

«Мы сотрудничаем по этому вопросу с нашими друзьями и партнерами и ничего не делаем в одиночку», — подчеркнул Шольц, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, канцлер ФРГ отметил, что согласование действий его страны с США имеет для него решающее значение. Напомнил он и о том, что конфликт на Украине не должен перерасти в открытую конфронтацию между Россией и НАТО.

Великобритания ранее решила предоставить Украине 14 танков Challenger 2, а Польша хочет передать 14 танков Leopard 2 немецкого производства, на что, впрочем, необходимо согласие властей Германии. Аналогичные шаги могут совершить Дания и Финляндия, но пока не Испания. Впрочем, это намного меньше, чем необходимые, по мнению командующего ВСУ Валерия Залужного, для успешного контрнаступления 300 танков.

По оценке Международного института стратегических исследований (IISS), сейчас на вооружении 13 стран НАТО состоят чуть более 2300 танков Leopard 2, и по меньшей мере 300 пребывают на хранении, но многие машины находятся в плачевном состоянии. Так, в Германии заявили, что смогут поставить на Украину танки Leopard только спустя год.

В пятницу, 20 января, состоится очередная встреча министров обороны поддерживающих Украину стран на авиабазе «Рамшайн», участником которой станет и новый глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус. В преддверии этого давление на Олафа Шольца по вопросу предоставления танков усиливается.