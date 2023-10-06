В Альметьевском районе сместили сроки запуска отопления

По многочисленным просьбам жителей Альметьевского района запуск отопления начнется с сегодняшнего дня, а не 9 октября, как планировалось раньше. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе района.

«В связи с погодными условиями принято решение о необходимости досрочного запуска тепла. В плановом режиме сегодня начнется подача теплоносителя всем потребителям», — прокомментировал ситуацию директор МАУ «Департамент развития» Кирилл Сафонов.

До этого мэр Альметьевска Тимур Нагуманов посетовал на высокий износ сетей и выразил надежду, что отопительный сезон начнется без порывов. Напомним, 4 октября в муниципальном образовании началась подача тепла в школы и больницы, а также на объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта.

На прошлой неделе были получены паспорта готовности к отопительному сезону на все многоквартирные дома Татарстана. Также сообщалось, что 2 октября началась подача тепла в жилые дома Зеленодольска. В Бугульминском районе отопительный сезон стартовал 4 октября, а в Менделеевском подача тепла в дома начнется 16 октября.

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев разъяснил, почему включают отопление в теплую погоду.