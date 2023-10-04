Запуск отопления в Альметьевском районе начнется со следующей недели

Подача тепла в многоквартирные дома Альметьевского района РТ начнется со следующей недели, 9 октября. Все дома муниципального образования готовы к пуску теплоносителя, паспорта готовности на объекты получены. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе района.

Сегодня, 4 октября, начнется подача тепла в школы и больницы, а также на объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта.

До этого мэр Альметьевска Тимур Нагуманов выразил надежду, что отопительный сезон начнется без порывов. Он посетовал на высокий износ сетей.

На прошлой неделе были получены паспорта готовности к отопительному сезону на все многоквартирные дома Татарстана. Также сообщалось, что 2 октября началась подача тепла в жилые дома Зеленодольска. В Бугульминском районе отопительный сезон стартует 4 октября, а в Менделеевском подача тепла в дома начнется 16 октября.

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев разъяснил, зачем включают отопление в теплую погоду.