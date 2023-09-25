Мэр Челнов разъяснил, зачем включают отопление в теплую погоду

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании пояснил, на каких объектах в городе сегодня начнут давать тепло. Несмотря на два температурных рекорда в этом месяце, батареи включат в объектах социально-культурной сферы и в учреждениях здравоохранения. По поручению мэра руководитель исполкома подписал соответствующий документ.

Магдеев заметил, что все штатные процедуры пройдены, и городские объекты готовы к приему тепла. Несмотря на то, что по нормативу температура наружного воздуха должна быть +8 и ниже градусов в течение пяти дней подряд власти Челнов осознанно пошли на данные меры при температуре +10 градусов.

«Есть лежачие больные, люди, которые с трудом передвигаются. У них должны быть комфортные условия, а с учетом того, что ночные температуры опускаются до +10, это уже достаточно прохладно», — заметил мэр.

По мнению Магдеева, старт отопительного сезона при такой температуре оправдан. За ночь детсады и больницы «остывают».

«Особенно дети в яслях нуждаются в более теплых помещениях. Это тоже требует нашего человеческого и профессионального внимания», — пояснил Магдеев.

Что касается жилого фонда, тут тоже есть определенный порядок, заявил градоначальник. При тепле в +20 градусов никто не сможет в силу технических причин обеспечиваться теплом, так как автоматика не рассчитана на такую температуру.

«Другие учреждения, где занимаются наши дети в секциях и кружках, нуждаются в комфортных условиях, тем более, когда занятия проводятся вечером», — резюмировал спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в многоквартирные дома Набережных Челнов отопление будет подано с 27 сентября.