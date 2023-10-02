В Бугульме решили запустить тепло, «не дожидаясь серьезных холодов»

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

Массовый пуск тепла в многоквартирные дома Бугульминского района начнется в среду, 4 октября. Как сообщил на деловом понедельнике глава района Линар Закиров, в исполкоме решили «не дожидаться серьезных холодов».

Пуск тепла в Бугульме, как и во всем Татарстане, стартует при среднесуточной температуре воздуха ниже 8 градусов в течение трех дней. В связи с погодными условиями подключение тепла впервые за последние пять лет будет производиться в октябре.

Ранее подача теплоснабжения начиналась в середине сентября, в прошлом году отопительный сезон в Бугульме стартовал 26 сентября.

«Пока еще достаточно тепло, но погода в Бугульме непредсказуема. Поэтому мы приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно», — отметил Линар Закиров.

Сначала батареи включат в социальных учреждениях, затем — в многоквартирных домах.

По всем многоквартирным домам и объектам социальной инфраструктуры получены паспорта готовности. К отопительному сезону подготовлено 193 объекта образования, спорта, молодежной политики, культуры, здравоохранения и социальной защиты, а также 855 многоквартирных домов, 577 из которых — с центральным отоплением.