В жилые дома Зеленодольского района начали подавать тепло

Сегодня в Зеленодольском районе Татарстана стартовал отопительный сезон. Соответствующее постановление исполкома вступило в силу с понедельника, 2 октября.

«Запуск тепла в жилые дома Зеленодольского района начался с сегодняшнего дня. Сентябрь был достаточно теплым, в этом вопросе отдел ЖКХ ориентировался на мнения жителей. Также мы заранее предполагали, что с октября температура воздуха снизится», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Всего в Зеленодольском районе насчитывается 704 многоквартирных дома с центральным отоплением, из них 100% готовы к пуску теплоносителя.

Еще 20 сентября тепло было подано в 255 объектов соцкультбыта — образовательные учреждения, больницы и другие здания.

На прошлой неделе были получены паспорта готовности к отопительному сезону на все многоквартирные дома Татарстана, о чем сообщал «Татар-информ».