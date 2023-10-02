Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В жилые дома Зеленодольского района начали подавать тепло
Сегодня в Зеленодольском районе Татарстана стартовал отопительный сезон. Соответствующее постановление исполкома вступило в силу с понедельника, 2 октября.
«Запуск тепла в жилые дома Зеленодольского района начался с сегодняшнего дня. Сентябрь был достаточно теплым, в этом вопросе отдел ЖКХ ориентировался на мнения жителей. Также мы заранее предполагали, что с октября температура воздуха снизится», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Всего в Зеленодольском районе насчитывается 704 многоквартирных дома с центральным отоплением, из них 100% готовы к пуску теплоносителя.
Еще 20 сентября тепло было подано в 255 объектов соцкультбыта — образовательные учреждения, больницы и другие здания.
На прошлой неделе были получены паспорта готовности к отопительному сезону на все многоквартирные дома Татарстана, о чем сообщал «Татар-информ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»