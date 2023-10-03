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Отопление в Менделеевском районе запустят во второй половине октября
Тепло в жилые дома Менделеевского района РТ подадут в период с 16 по 23 октября. Согласно постановлению исполкома, батареи включат, если среднесуточная температура не превышает +8 градусов в течение пяти дней.
«Все дома и паспорта готовы. Ждём среднесуточной температуры в +8 градусов», — отметили в пресс-службе Менделеевского района РТ.
В социальных объектах района — образовательных учреждениях, больницах — подача тепла началась с 28 сентября.
На прошлой неделе были получены паспорта готовности к отопительному сезону на все многоквартирные дома Татарстана. Также сообщалось, что 2 октября началась подача тепла в жилые дома Зеленодольска. В Бугульминском районе отопительный сезон стартует 4 октября.
Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев разъяснил, зачем включают отопление в теплую погоду.
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