Отопление в Менделеевском районе запустят во второй половине октября

Тепло в жилые дома Менделеевского района РТ подадут в период с 16 по 23 октября. Согласно постановлению исполкома, батареи включат, если среднесуточная температура не превышает +8 градусов в течение пяти дней.

«Все дома и паспорта готовы. Ждём среднесуточной температуры в +8 градусов», — отметили в пресс-службе Менделеевского района РТ.

В социальных объектах района — образовательных учреждениях, больницах — подача тепла началась с 28 сентября.

На прошлой неделе были получены паспорта готовности к отопительному сезону на все многоквартирные дома Татарстана. Также сообщалось, что 2 октября началась подача тепла в жилые дома Зеленодольска. В Бугульминском районе отопительный сезон стартует 4 октября.

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев разъяснил, зачем включают отопление в теплую погоду.