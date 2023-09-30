Пуск тепла начат в 35 муниципалитетах Татарстана

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Несмотря на теплую погоду, уже 35 муниципальных образований Татарстана приняли решение о начале отопительного сезона. Об этом на республиканском совещании рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Провел традиционное совещание в Доме Правительства региона Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На сегодняшний день запущено 1019 котельных, что составляет 32% от их общего числа, пояснил первый замглавы Минстроя РТ.

Отапливаются 11% многоквартирных жилых домов (1181 здание), 27% учреждений здравоохранения (535 зданий), 30% учреждений образования (978), 20% культурных объектов (378), 17% спортивных и молодежных объектов (61), 33% учреждений соцзащиты (55), перечислил докладчик.

В целом подготовка объектов к зимнему периоду подходит к завершению. В частности, на завершающейся неделе завершили подготовку все многоквартирные дома — паспорта готовности на них получены, отметил Фролов.

Неделю назад в Татарстане лишь одна котельная не завершила подготовку к отопительному сезону. Позднее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев разъяснил, зачем включают отопление в теплую погоду.