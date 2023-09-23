Мэр Альметьевска выразил надежду, что отопительный сезон начнется без порывов

В Альметьевском районе Татарстана основная часть работы по отопительному сезону завершена, паспорта готовности на объекты получены. Во время прямого эфира глава района Тимур Нагуманов выразил надежду, что в этом году пуск тепла пройдет максимально гладко, без эксцессов.

«Все-таки износ сетей у нас существует. И поэтому надеюсь, что хотя полностью обойтись [без проблем] нельзя, но они будут минимальными. Самое главное — их своевременно, очень быстро устранять», — поручил он.

Нагуманов также обратил внимание на то, что в последние дни на некоторых участках теплотрасс проходили новые аварийные раскопки.

«Мы пошли сознательно на эту меру, чтобы отловить все узкие места до начала непосредственно отопительного сезона. Поэтому, если в ваших трубах там циркулирует вода, поднимается давление, пожалуйста, не удивляйтесь. Это пройдет проверка системы перед финальным пуском», — предупредил мэр Альметьевска.

Он напомнил, что власти неоднократно ставили задачу быть готовыми к 15 сентября. «Сегодня наши котельные готовы к отопительному сезону на все 100%. Приоритет запуска тепла такой: вначале мы планируем давать тепло в детские сады, далее — школы и, конечно же, больницы. И только потом будем подавать тепло в жилые дома. Но этот план — на тот случай, если похолодание будет проходить поэтапно», — отметил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане лишь одна котельная не завершила подготовку к отопительному сезону.