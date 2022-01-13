Токаев поблагодарил Россию за помощь и поддержку в урегулировании ситуации в Казахстане

Благодарность в адрес России за помощь и поддержку в урегулировании ситуации в Казахстане выразил сегодня в ходе телефонного разговора Президент этой страны Касым-Жомарт Токаевым российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Токаев проинформировал Путина о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, которые были предприняты в том числе с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

Особую признательность за помощь в этом направлении Токаев выразил стратегическому партнеру Казахстана — Российской Федерации.

Стороны также обсудили вопросы вывода контингентов стран — членов ОДКБ с территории центральноазиатской страны.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

Тогда Токаев сам возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан были направлены миротворцы из стран ОДКБ. Сегодня, когда обстановка относительно успокоилась, начался вывод миротворческого контингента ОДКБ из этой страны.