Вывод миротворцев из Казахстана начнется 13 января и завершится в течение 10 дней

13 января начнется вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана, который продлится в течение десяти дней, сообщается на сайте организации.

«Вывод войск начнется 13 января и завершится в течение десяти дней», — уточняется в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба в Алма-Ате заявил о том, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из республики запланировали на четверг.

Отмечается, что Токаев на прошедшей встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем поблагодарил союзников за помощь и проведение миротворческой операции на территории республики.

Напомним, в первые дни января в Казахстане начались массовые беспорядки — жители Жанаозен и Актау вышли на митинги из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и был принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями участились.