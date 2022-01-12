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Ру Тат
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Политика
12 января 2022  23:45

Вывод миротворцев из Казахстана начнется 13 января и завершится в течение 10 дней

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13 января начнется вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана, который продлится в течение десяти дней, сообщается на сайте организации.

«Вывод войск начнется 13 января и завершится в течение десяти дней», — уточняется в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба в Алма-Ате заявил о том, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из республики запланировали на четверг.

Отмечается, что Токаев на прошедшей встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем поблагодарил союзников за помощь и проведение миротворческой операции на территории республики.

Напомним, в первые дни января в Казахстане начались массовые беспорядки — жители Жанаозен и Актау вышли на митинги из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и был принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями участились.

#казахстан #протесты
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