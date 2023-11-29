Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сын Кадырова Адам стал куратором батальона имени Шейха Мансура
Сын руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова —16-летний Адам Кадыров стал куратором входящего в состав Вооруженных сил РФ батальона имени Шейха Мансура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.
«Моему дорогому племяннику, Герою Чеченской Республики Адаму Кадырову доверено важное направление: отныне он будет курировать одно из самых боеспособных подразделений в составе Министерства обороны РФ — батальон имени Шейха Мансура», — написал Даудов.
Спикер парламента Чечни также выразил уверенность, что сын главы республики «на высоком уровне оправдает оказанное доверие и сделает всë необходимое, чтобы личный состав батальона был обеспечен всем необходимым для качественного выполнения поставленных задач».
В свою очередь депутат Государственной Думы от Чечни Адам Делимханов рассказал, что представил Кадырова-младшего личному составу батальона. «Это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа», — добавил он.
По словам Даудова, Адам Кадыров награжден звездой батальона имени Шейха Мансура. Делимханов уточнил, что он получил звезду №2, а звезды №1 был удостоен его отец Рамзан Кадыров.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму Кадырову орден «Дуслык». Позднее глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов наградил его орденом «За заслуги перед КЧР», а руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков — орденом «За заслуги перед КБР». Кроме того, Адам назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни (то есть своего отца).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»