Сын Кадырова Адам стал куратором батальона имени Шейха Мансура

Магомед Даудов и Адам Кадыров

Фото: t.me/MDaudov_95/

Сын руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова —16-летний Адам Кадыров стал куратором входящего в состав Вооруженных сил РФ батальона имени Шейха Мансура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

«Моему дорогому племяннику, Герою Чеченской Республики Адаму Кадырову доверено важное направление: отныне он будет курировать одно из самых боеспособных подразделений в составе Министерства обороны РФ — батальон имени Шейха Мансура», — написал Даудов.

Спикер парламента Чечни также выразил уверенность, что сын главы республики «на высоком уровне оправдает оказанное доверие и сделает всë необходимое, чтобы личный состав батальона был обеспечен всем необходимым для качественного выполнения поставленных задач».

В свою очередь депутат Государственной Думы от Чечни Адам Делимханов рассказал, что представил Кадырова-младшего личному составу батальона. «Это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа», — добавил он.

По словам Даудова, Адам Кадыров награжден звездой батальона имени Шейха Мансура. Делимханов уточнил, что он получил звезду №2, а звезды №1 был удостоен его отец Рамзан Кадыров.

Новый батальон российской армии, названный в честь первого имама Кавказа Шейха Мансура, будет базироваться в Гудермесе. Стоит отметить, что батальон с аналогичным названием существует в составе Вооруженных сил Украины.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму Кадырову орден «Дуслык». Позднее глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов наградил его орденом «За заслуги перед КЧР», а руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков — орденом «За заслуги перед КБР». Кроме того, Адам назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни (то есть своего отца).