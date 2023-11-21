Песков: Я не знаю, может ли Путин наградить Адама Кадырова госнаградами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает о том, что Адама Кадырова представляли к госнаградам. Так представитель Кремля ответил на вопрос, может ли сына главы Чечни Рамзана Кадырова наградить сам глава государства Владимир Путин, а не только руководители регионов.

«Мне об этом ничего не известно,» - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ранее Адам Кадыров получал звание Героя Чеченской Республики, орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Уммой» и «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Раис РТ Рустам Минниханов также вручил сыну главы Чечни орден «Дуслык» - это вторая по значимости награда в Татарстане.