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Песков: Я не знаю, может ли Путин наградить Адама Кадырова госнаградами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает о том, что Адама Кадырова представляли к госнаградам. Так представитель Кремля ответил на вопрос, может ли сына главы Чечни Рамзана Кадырова наградить сам глава государства Владимир Путин, а не только руководители регионов.
«Мне об этом ничего не известно,» - цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, ранее Адам Кадыров получал звание Героя Чеченской Республики, орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Уммой» и «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Раис РТ Рустам Минниханов также вручил сыну главы Чечни орден «Дуслык» - это вторая по значимости награда в Татарстане.
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