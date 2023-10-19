Депутат Хамаев извинился за излишнюю эмоциональность своего выступления в Госсовете РТ

Свои извинения за излишнюю эмоциональность выступления в Госсовете РТ принес коллегам татарстанский депутат Азат Хамаев.

«Выступая на заседании Госсовета республики высказал сугубо личное мнение, которое не было поддержано моими коллегами. Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами», – заявил народный избранник.

Ранее высказывание депутата прокомментировал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что слова Хамаева не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики.

«В Татарстане всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу и тем усилиям, которые приложил первый Президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и действующий глава Рамзан Ахматович для установления мира в регионе и сохранении целостности страны», – отметил татарстанский лидер.