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Раскрыта «ответственная должность», которую занял сын Кадырова Адам
15-летний Адам Кадыров — сын главы Чечни — назначен начальником отдела обеспечения безопасности руководителя республики. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения ЧР Адам Алханов.
«Адам Кадыров, несмотря на пока ещё молодые годы, уже обладает богатым практическим опытом, но главное — в нём силён дух настоящего и отважного воина, которого, абсолютно уверен, никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, Народа, Религии и Родины», — написал глава чеченского Минздрава.
Напомним, о том, что сын Рамзана Кадырова получил некую «ответственную должность» ранее написал спикер республиканского парламента Магомед Даудов. Он рассказал о назначении в службу безопасности главы республики, однако подробностей не привел.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов лично наградил Адама Кадырова орденом «Дуслык». Позднее глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов наградил сына Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед КЧР».
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