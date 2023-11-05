Раскрыта «ответственная должность», которую занял сын Кадырова Адам

15-летний Адам Кадыров — сын главы Чечни — назначен начальником отдела обеспечения безопасности руководителя республики. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения ЧР Адам Алханов.

«Адам Кадыров, несмотря на пока ещё молодые годы, уже обладает богатым практическим опытом, но главное — в нём силён дух настоящего и отважного воина, которого, абсолютно уверен, никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, Народа, Религии и Родины», — написал глава чеченского Минздрава.

Напомним, о том, что сын Рамзана Кадырова получил некую «ответственную должность» ранее написал спикер республиканского парламента Магомед Даудов. Он рассказал о назначении в службу безопасности главы республики, однако подробностей не привел.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов лично наградил Адама Кадырова орденом «Дуслык». Позднее глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов наградил сына Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед КЧР».