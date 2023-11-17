Сын Кадырова Адам награжден еще одним орденом и медалью

Сын руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова —15-летний Адам Кадыров удостоен ордена «Трудовая Доблесть России» и медали «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Церемония прошла в Грозном, в Российском университете спецназа. Помимо прочего, Адаму Кадырову «за мужество в защите своей веры и традиций» передали видеообращение и приветственное письмо от председателя правления всероссийской общественной организации «Трудовая Доблесть России» Алексея Левина, отметил министр.

Upd. (10.59): Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму Кадырову орден «Дуслык». Позднее глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов наградил его орденом «За заслуги перед КЧР», а руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков — орденом «За заслуги перед КБР». Адам и его старшие братья Ахмат и Эли также удостоены высшего ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).

Кроме того, Адам Кадыров назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни (то есть своего отца). В свою очередь Ахмат Кадыров стал первым заместителем министра ЧР по физкультуре, спорту и молодежной политике.