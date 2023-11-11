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Глава Минпросвещения показал Кадырову измененный учебник истории
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов показал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову переизданный учебник истории для 10-х классов и рассказал о внесенных в учебное пособие изменениях. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.
Встреча состоялась в Чечне. В ходе беседы Сергей Кравцов также назвал «важным и полезным» опыт этой республики для создания новых программ по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» и обсудил с руководителем региона масштабную программу строительства новых школ.
В свою очередь Рамзан Кадыров выразил благодарность Минпросвещения России и главе ведомства за постоянное внимание к Чечне и поддержку при решении образовательных вопросов, в том числе при ликвидации третьей смены в школах региона.
На еще одной встрече — с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым — министр просвещения также обсудил новую редакцию учебника по истории для 10-х классов.
Освещение вопроса репрессированных народов в новом учебнике истории вызвало возмущение властей Чечни. После этого соответствующую главу было решено переписать, о чем сообщал «Татар-информ».
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