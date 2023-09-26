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Руc Тат
Общество 26 сентября 2023 08:56

Москалькова отреагировала на кадры избиения обвиняемого в сожжении Корана сыном Кадырова

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Москалькова отреагировала на кадры избиения обвиняемого в сожжении Корана сыном Кадырова
Татьяна Москалькова
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какое бы преступление ни совершил человек, во время следствия с ним должны обращаться в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством. Об этом заявила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Таким образом омбудсмен отреагировала на опубликованную в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова видеозапись избиения его сыном Адамом обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.

Москалькова обратила внимание на общественную опасность уничтожения священных книг, так как это оскорбляют чувства миллионов верующих. Подобные деяния «сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду» и поэтому «не могут оставаться безнаказанными», заметила она.

«Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства», — подчеркнула омбудсмен.

«И во время следствия в СИЗО он (обвиняемый — прим. Т-и) безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом», — добавила Татьяна Москалькова.

#татьяна москалькова #Рамзан Кадыров
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