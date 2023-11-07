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Руc Тат
Политика 7 ноября 2023 21:41

Кадыров сообщил о награждении его сына Адама орденом «За заслуги перед КБР»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что его сыну Адаму вручили орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Об этом руководитель республики написал в своем телеграм-канале.

«Во вторник в ходе встречи с нашим дорогим братом, депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, а также Адамом Кадыровым Казбек Коков лично вручил ему высокую награду», — написал он.

Рамзан Кадыров уточнил, что, согласно указу, 15-летний Адам отмечен за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, поблагодарил и выразил признательность Казбеку Кокову.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов лично наградил Адама Кадырова орденом «Дуслык».

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#Рамзан Кадыров
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