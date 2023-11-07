Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кадыров сообщил о награждении его сына Адама орденом «За заслуги перед КБР»
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что его сыну Адаму вручили орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Об этом руководитель республики написал в своем телеграм-канале.
«Во вторник в ходе встречи с нашим дорогим братом, депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, а также Адамом Кадыровым Казбек Коков лично вручил ему высокую награду», — написал он.
Рамзан Кадыров уточнил, что, согласно указу, 15-летний Адам отмечен за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, поблагодарил и выразил признательность Казбеку Кокову.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов лично наградил Адама Кадырова орденом «Дуслык».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»