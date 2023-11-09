Министр Дудаев: Троим сыновьям Кадырова вручили высший орден чеченского парламента

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Трое сыновей руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — удостоены высшего ордена парламента региона «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). Об этом рассказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации ЧР Ахмед Дудаев.

«Ахмат, Эли и Адам являются ярким примером для подрастающего поколения! С раннего детства изучают каноны религии, являются Хафизами священного Корана, делают успехи в учебе, спорте и в общественной деятельности!» — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Ахмату Кадырову — 18 лет, Эли — 16, Адаму — 15. «Все знают их как смелых и отважных молодых людей!» — заметил Дудаев.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов лично наградил Адама Кадырова орденом «Дуслык». Позднее глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов наградил его орденом «За заслуги перед КЧР», а руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков — орденом «За заслуги перед КБР». Адам также назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.