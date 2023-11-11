Сын Кадырова Ахмат стал замминистра ЧР по физкультуре, спорту и молодежной политике

Старший сын руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова — 18-летний Ахмат Кадыров стал первым заместителем министра ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике. Новую должность сына отец упомянул в своем Telegram-канале.

«<…> Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов, в ходе церемонии вручил высший орден Парламента ЧР „Даймехкан Сий“ первому заместителю министра ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике Ахмату Кадырову, помощнику главы ЧР Эли Кадырову и Адаму Кадырову», — написал политик.

О награждении троих сыновей руководителя Чечни орденом «Даймехкан Сий» стало известно еще в четверг, 9 ноября, о чем сообщал «Татар-информ».

Стоит отметить, что согласно сайту Минспорта ЧР, пост первого заместителя главы ведомства с ноября 2022 года по настоящее время занимает Хусейн Абдулкаримов.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов лично наградил Адама Кадырова орденом «Дуслык». Позднее глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов наградил его орденом «За заслуги перед КЧР», а руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков — орденом «За заслуги перед КБР». Адам назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.