Общество 31 января 2026 18:21

Руслан Риманас: «С юмором, с добром стараюсь погрузить зрителя в нашу татарскую культуру»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский артист и клоун Руслан Риманас, чей уличный моноспектакль «Сундук абики» стали частью программы фестиваля «Курше», раскрыл главный принцип, которым руководствуется в творчестве. В интервью «Татар-информу» он рассказал, почему решился на такой формат и что хочет донести до зрителей.

Артист пояснил, что изначально спектакль «Сундук абики» был создан для культурной программы музея-заповедника «Казанский Кремль» и уже побывал в Казани и Альметьевске. Узнав о фестивале «Курше», Риманас подал заявку и получил грант, что позволило показать историю в новых локациях.

«Мы поняли, что зрители просят нас еще. Когда узнали про прекрасный зимний сезон фестиваля „Курше”, я сразу понял – нужно пробоваться. Сейчас сыграли уже два спектакля в его рамках, и ко мне приходили зрители, которые сказали: „Мы в пятый раз на этом спектакле”», – поделился артист.

Идея спектакля родилась как личная история. Руслан посвятил его своей бабушке Абике (по материнской линии) и прабабушкам.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я постарался насытить этот спектакль атмосферой моих бабушек, атмосферой уюта, классической татарской деревни, где с утра ели пирожки и шли копать картошку», – отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что через спектакль исследует тему национальной клоунады:

«Мне очень интересно изучать эту татарскую клоунаду, погружаться. Важно не насмехаться, а с юмором, с добром погрузить зрителя в культуру. Играя на площадках вроде Казанского Кремля, мы видим, что 50% зрителей – местные, а 50% – туристы. Им нравится погружаться в нашу культуру через спектакль», – заметил Риманас.

На вопрос о главном посыле постановки Руслан ответил: «Ценить и беречь своих близких, любить бабушек и дедушек, чтить свою культуру, знать свою историю. Сохранять это таинство, волшебство и семейную любовь – и делиться ей».

По его словам, создавая спектакль, артист стремится, чтобы он находил отклик у любого зрителя – от трехлетнего ребёнка до пенсионера.

«Я тот клоун, который не работает резко. У меня нет провокационных шуток, это не моя органика. А в спектакле, посвященном родным, всё нужно делать с уважением – и к тем, кому посвящено, и к зрителю», – добавил он.

Риманас наполнил постановку узнаваемыми предметами: старинным сундуком, ковром, рубелем начала XX века, приобретенным у антикваров, и печорским одеялом.

«Клоунада – она не только про смех. Она про весь спектр эмоций: подумать, вспомнить, порадоваться, погрустить. Важно, чтобы зритель увидел в спектакле себя, свою жизнь», – убежден Руслан.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Артист так сформулировал свою творческую миссию: «Каждый зритель приходит со своим огоньком внутри. Моя задача – чтобы хотя бы у одного этот огонек после спектакля стал чуть ярче. Тогда всё прошло не зря. Даже если масштабно думать о тысячах зрителей „Курше” – это важно».

В рамках проекта запланированы показы не только на привычных публичных площадках, но и во дворе жилого дома на улице Карбышева.

«Когда в спектакль вовлекаются соседи и они видят друг друга раскрепощенными, это может открыть возможность для новых разговоров. Окажется, какой веселый человек живёт рядом! Надеюсь, это их еще больше сдружит», – заключил он.

Спектакль «Сундук Абики» продолжит свои показы в Казани, даря зрителям тепло семейных историй и знакомя с татарской культурой через мягкий, добрый юмор клоунады.

