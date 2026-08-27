BMX, стритбол и концерты: что ждет гостей фестиваля «УРАМ» в Казани

Фото: пресс-служба экстрим-парка «УРАМ»

Фестиваль уличных культур «УРАМ» пройдет в Казани 29 и 30 августа в восьмой раз. В этом году он займет всю территорию экстрим-парка и объединит соревнования по уличным видам спорта, танцевальные баттлы, лекции, мастер-классы, арт-программу и концерты. Организаторы ожидают более 15 тыс. участников и гостей.

Концепцией фестиваля в этом году станет «Перекресток уличной культуры». Организаторы хотят объединить на одной площадке профессиональных спортсменов и начинающих райдеров, музыкантов, художников, танцоров и представителей креативных индустрий из разных городов России.

Первый день фестиваля посвятят в основном образовательной программе и отборочным этапам соревнований. 29 августа пройдут квалификации по BMX, роликам и самокату, мастер-классы по экстремальным видам спорта и танцам, а также городской джем по паркуру. В лектории обсудят современную пленочную фотографию, развитие инфраструктуры для экстремального спорта и способы построить карьеру в этой сфере.

Фото: пресс-служба экстрим-парка «УРАМ»

Основные финалы состоятся 30 августа. Одним из центральных событий станет командный BMX-контест в формате, разработанном организаторами фестиваля. Четыре российских райдера – Ирек Ризаев, Никита Фоминов, Анар Алиев и Александр Моллаев – станут капитанами и сформируют команды из участников открытой квалификации. Спортсмены выступят в четырех номинациях, а победителей определят зрители.

В этот же день пройдут финальные соревнования по самокату, BMX-стрит и роликам. Скейтбордисты разыграют 60 тыс. рублей и поездку на фестиваль New Star Weekend. Кроме того, состоятся соревнования по воркауту и паркуру, а также финал сезона Лиги Татарстана 3×3 по стритболу. В элитном турнире девяти сильнейших иногородних команд призовой фонд составит 120 тыс. рублей.

Танцевальная программа 30 августа включит баттлы по хип-хопу, вакингу и All Styles 2×2. На арт-площадке гости смогут попробовать цианотипию и коллаж, создать работы с объемными буквами, собрать собственную версию маскота фестиваля и принять участие в оформлении автомобиля художника Тимура Микулишны.

Фото: пресс-служба экстрим-парка «УРАМ»

Продолжит работу и образовательная площадка. Эксперты поговорят о восстановлении после спортивных травм, развитии региональных скейт-сообществ, создании собственного бренда и профессиональном пути в спорте.

Большая музыкальная программа запланирована на второй день фестиваля. На главной сцене выступят Danil Islamov, Malsi Music, Milli Mon, DJ Stonik1917, WHOA, Ralfkon, казахстанское рэп-трио CAPTOWN и нижегородский проект «Станция метро Горьковская». На стрит-плазе также выступит электронный проект ЛАУД.

Помимо основных событий, оба дня на территории экстрим-парка будут работать интерактивные площадки, маркет локальных брендов и гастромаркет.

Фото: пресс-служба экстрим-парка «УРАМ»

Ожидается, что фестиваль посетят более 15 тыс. человек – зрителей, спортсменов и участников образовательной программы. Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации.

Проект проходит при поддержке Министерства по делам молодежи Татарстана и Благотворительного фонда «Татнефть». Генеральными партнерами выступают Билайн и Альфа-Банк. Фестиваль соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».