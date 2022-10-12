Штаб Альметьевска отправил в Казань более 20 посылок для мобилизованных

Штаб Альметьевска «Своих не бросаем» собрал и отправил первый транш гуманитарной помощи мобилизованным землякам в «Казань Экспо».

«Мы подготовили и отправили 24 коробки, среди которых медикаменты, бинты, перчатки, балаклавы, термобелье, средства личной гигиены, рации, батарейки и сладости», — рассказали «Татар-информу» в штабе.

Военнослужащие выразили большую благодарность всем альметьевцам и всем неравнодушным гражданам, которые принимали участие в сборе посылок.

«Победа нужна всей нашей стране, нашему будущему поколению, чтобы у нас было мирное небо над головой. Чтобы территория России всегда процветала!» — говорят они.

В Альметьевске создан штаб по сопровождению семей мобилизованных и добровольцев: его возглавил руководитель исполкома города Айнур Исхаков. В состав штаба вошли все службы города. Они в оперативном режиме решают вопросы бытового, житейского и организационного характера.

Ранее мобилизованным гражданам вручали новые рюкзаки объемом 100 литров, содержимое которых было собрано силами администрации, предприятий и организаций. В него уместились комплект нательного белья (термобелье); две пары термоносков; спальник с мембранным чехлом; аптечка, индивидуальный медицинский набор; мультитул; набор туриста (котелок, кружка, ложка, тарелка) и многое другое.

Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики. Как города и села Татарстана отправляют мобилизованных на Украину, читайте в материале «Татар-информа».