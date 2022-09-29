«Времена рождают настоящих мужчин»: города и села Татарстана отправляют воинов на Украину

Отправка мобилизованных граждан на сборный пункт в Казань состоялась сегодня в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Со слезами на глазах и с гордостью в сердце ребят напутствовали мэры городов, военные комиссары, родные, близкие. Как это было — в материале «Татар-информа».

Более 200 ребят из Челнов были отправлены на сборный пункт в Казань Фото: nabchelny.ru

«Не дадим прохода врага на наши рубежи»

Две отправки горожан, призванных в рамках частичной мобилизации, прошли возле ДК «Энергетик» в Набережных Челнах. Более 200 ребят были отправлены на сборный пункт в Казань. Для них звучал марш «Слава гвардейцам» и напутственные слова от руководства города.

Резервисты прибывали к Дворцу культуры в приподнятом духе: «Едем с боевым настроем! Не дадим в обиду жен, матерей, детей. Не дадим прохода врага на наши рубежи. Сохраним суверенитет Российской Федерации. Плакать и переживать не нужно! НАТО хотят нас раскачать — через жен, через детей, через родных. Сохраняйте спокойствие и молитесь! Все будет хорошо!» — сказал военнослужащий Аркадий Марарь.

Перед отправкой каждому мобилизованному выдали более 20 тыс. рублей и рюкзак со всем необходимым. Эти средства были выделены по поручению мэра из городского бюджета и предоставляются в день отправки. Военнообязанный сам принимает решение, куда направить эти средства: взять с собой или оставить родным и близким.

Наиль Магдеев зашел в автобус и лично проводил каждого из ребят, пожав им руки Фото: пресс-служба мэрии г. Набережные Челны

Провожая ребят, мэр города Наиль Магдеев заверил, что власти города будут оказывать ежемесячную финансовую поддержку семьям мобилизованных.

«Мы сегодня соберемся с руководителями ваших предприятий, которые направили вас на выполнение воинского долга, и договоримся, что каждое предприятие будет оказывать ежемесячную денежную поддержку вашим семьям. В этом никаких сомнений нет. И я как гражданин, как человек, как офицер запаса, как мэр города даю вам это мужское слово», — заявил градоначальник.



Наиль Магдеев зашел в автобус и лично проводил каждого из ребят, пожав им руки. Автобусы тронулись в путь под слезы и аплодисменты провожающих. Следующая отправка состоится уже завтра, 30 сентября.

Власти Набережных Челнов будут оплачивать дошкольное образование детям военнообязанных

Глава исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов рассказал о мерах социальной поддержки горожан, призванных из запаса, а также продемонстрировал содержимое рюкзака, который получает каждый мобилизованный местный житель.

Фарид Салахов продемонстрировал содержимое рюкзака, который получает каждый мобилизованный местный житель Фото: nabchelny.ru

В рюкзаке уместились термобелье, пара тонких и теплых носков, предметы личной гигиены — мыльница с мылом, полотенце, зубная паста и зубная щетка, туалетная бумага, набор медикаментов, необходимых на первое время, сухпаек, а также полтора литра воды, спички и салфетки. В продуктовый набор каждому положили тушенку, галеты, шоколад, повидло, пюре из яблок, икру из овощей, сыр, сливки, кофе, чай, сахар, соль.

Еще в рюкзаки вложили письма, которые написали ученики младших классов с пожеланиями солдатам. Письма сложены треугольником, как было принято во время Великой Отечественной войны.

Мобилизованным объявили, что город будет оплачивать дошкольное образование детям военнообязанных на время прохождения службы. Также организовано бесплатное двухразовое питание в школах. Оплата кружков и секций детям военнообязанных с 1 октября этого года взиматься не будет. Платные хозрасчетные группы в муниципальных учреждениях будут работать на бесплатной основе для детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

«Для получения всех названных мер нужно будет предоставить только заявление одного из родителей или законного представителя», — сообщил глава исполкома.

Первая отправка мобилизованных горожан из Челнов состоялась 24 сентября. Всего из города будут призваны 1200 человек, из них 90 офицеров.

Рамиль Муллин пожал руку каждому из ребят и пожелал, чтобы мы так же торжествено встретили их всех живыми и здоровыми Фото: e-nkama.ru

«Вот как мы сейчас стоим, чтобы мы вас так же встречали»

На сборы в Казанское танковое училище из Нижнекамского района отправился второй состав мобилизованных граждан. Проводы военнослужащих прошли возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр».

Пожелания у провожающих были одни: вернуться без царапин, живыми и здоровыми. К присутствующим обратился глава района Рамиль Муллин.

«Дорогие наши ребята! Непростые времена рождают настоящих мужчин. На нашу долю выпала трудная миссия. Вы отправляетесь защищать нашу Родину, наше Отечество! Мы на вас смотрим с надеждой, что вы выполните долг и вернетесь обратно. Хочу поблагодарить всех за патриотизм, что сегодня вы все вместе с вами — по желанию, по зову сердца, по необходимости! Служите достойно! Помните, что за вашими плечами сильная огромная страна, которая вас любит и будет защищать — крепкий надежный тыл. Берегите себя. Слушайте командиров и тех, кто обрел опыт. И возвращайтесь домой живыми. Нижнекамск будет с вами, ждать вас», — напутствовал градоначальник.



Отдельную речь Рамиль Муллин посвятил женам и матерям. Не скрывая слез, дрогнувшим голосом он просил молиться за своих сыновей и мужей. «Прошу, чтобы вы просили за них Всевышнего, чтобы они вернулись живыми. Чтобы вы укрепляли их духом», — сказал он.

Обратившись к военнослужащим, глава района пожелал встретиться в таком же составе. «Вот как мы сейчас стоим, чтобы мы вас так же встречали. Всех. Живыми, здоровыми... Героями!» — пожелал градоначальник и пожал каждому руку.

Пожелания у провожающих были одни: вернуться без царапин, живыми и здоровыми Фото: e-nkama.ru

Военком Нижнекамска Газинур Ситдиков пожелал ребятам выполнить все задачи, поставленные командованием, а также крепкого духа, физических и душевных сил, вернуться домой без царапин.

«То, что вы сегодня здесь стоите, говорит о вашей позиции в нынешней ситуации в мире. Говорит о вашем решении, которое, несомненно, вызывает уважение! Спасибо вам!» — поблагодарил военный комиссар.



Автобусы провожали аплодисментами, а на улицах Нижнекамска выстроились колонны людей, провожающих мобилизованных граждан флагами и аплодисментами. В общей сложности — 5 тыс. жителей города химиков.

«Наша задача — сделать так, чтобы ребята служили и не переживали о семьях»

В Альметьевске третья отправка мобилизованных граждан проходила возле ДК «Нефтьче». На пункт сбора отправились три автобуса с военнослужащими — всего 89 человек. Напутствовал их глава района Тимур Нагуманов.

Тимур Нагуманов: «Наша задача — сделать так, чтобы наши ребята служили и не переживали о своих семьях. Заботу о них мы, конечно же, берем на себя» Фото: пресс-служба главы Альметьевского муниципального района

«Дорогие альметьевцы! Сегодня мы с тревогой и при этом гордостью провожаем сынов Альметьевска! Это ребята, которые идут достойно выполнять службу согласно приказу о частичной мобилизации. Уверен, что все они достойно выполнят свой воинский и гражданский долг. Наша задача — сделать так, чтобы наши ребята служили и не переживали о своих семьях. Заботу о них мы, конечно же, берем на себя», — сказал глава района.

В беседе с журналистами военнослужащие отметили, что уходят защищать Родину с патриотическим настроением и боевым духом. «Желаем помочь ребятам, которые находятся в зоне СВО, и самим вернуться живыми, а главное — с миром», — говорят они о своих задачах.

На пункт сбора отправились три автобуса с военнослужащими — всего 89 человек Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Дамир Б. и Артем К. были в зоне СВО в течение трех месяцев. Дамир рассказал, что, недавно вернувшись домой после завершения контракта, они стали помогать морально и физически местным ребятам, пытаться настроить их.

«У мобилизованных ребят возникают вопросы, мы стараемся на все ответить, людям интересно, что там происходит. Мы знаем, как все устроено изнутри, стараемся поддержать ребят, настроить их на тот шаг, который они сегодня совершают», — отметил мужчина.

Для семей и близких, ушедших в зону СВО, организован штаб по сопровождению семей мобилизованных и добровольцев, в который вошли все службы города Фото: пресс-служба главы Альметьевского муниципального района

Властями города также организована поддержка. Тимур Нагуманов в разговоре с мобилизованными отметил, что сейчас с работодателями идут переговоры о единовременной выплате, часть из них уже приняли положительное решение. Также для семей и близких, ушедших в зону СВО, организован штаб по сопровождению семей мобилизованных и добровольцев, в который вошли все службы города. В оперативном режиме они будут решать вопросы бытового, житейского и организационного характера.

Мобилизованные альметьевцы будут проходить подготовку в Казанском танковом училище. Автобусы из нефтяной столицы республики отправлялись под аплодисменты провожающих, а альметьевцы кричали вслед своим женам: «Третьего не рожай! Приду — проверю».

«Приятно чувствовать поддержку земляков, которые стараются приободрить, помочь»

Мужчин в Чистополе провожали близкие, родные, друзья, коллеги, а также глава Чистопольского района, представители духовенства и органов муниципальной власти. Руководитель муниципалитета Дмитрий Иванов пожелал призванным служить достойно и вернуться домой живыми и невредимыми.

«Никто не думал, что спустя столько лет после Победы фашизм может вернуться. К сожалению, упустили момент <...>. Было принято решение о частичной мобилизации, и сегодня мы провожаем чистопольцев на защиту нашей страны. Вы уже герои, ребята! Мы очень гордимся вами!» — поделился глава района своим видением ситуации, обращаясь к мобилизованным.

Дмитрий Иванов пожелал призванным служить достойно и вернуться домой живыми и невредимыми Фото: chistopol.tatarstan.ru

Свои напутствия мобилизованным дал военком города Чистополя, Чистопольского и Новошешминского районов Андрей Пичушкин. По его мнению, главной задачей является защита рубежей страны на дальних подступах, чтобы война не затронула территорию России. «Мы обязаны победить чуму фашизма! Мы верим в вас. Берегите себя, возвращайтесь домой живыми и здоровыми! Враг будет разбит, Победа будет за нами!» — сказал военный комиссар.

Рафаэль Ардаширов пришел на отправку с российским флагом в руках. Весной он записался добровольцем для участия в специальной военной операции на Украине. После окончания контракта вернулся домой, но теперь оказался в числе мобилизованных.

Рафаэль Ардаширов пришел на отправку с российским флагом в руках Фото: chistopol.tatarstan.ru

По его словам, участников спецоперации он воспринимал как свою семью, поэтому не мог остаться в стороне. «Приятно чувствовать поддержку своих земляков, которые всячески стараются приободрить, помочь», — отметил он.

В Апастовском районе военнослужащих также отправляли со всеми почестями, как настоящих героев, перед которыми стоит задача защищать Родину. Со словами поддержки выступили глава района Айрат Зиганшин, священнослужители, военный комиссар и родственники мобилизованных.

«Наши земляки всегда отличались мужественностью и отвагой при исполнении своих воинских обязанностей. Дорогие наши защитники! Служите честно Родине! Ждем вас живыми, здоровыми на нашей Апастовской земле! Гордимся вами!» — произнес глава района в напутственной речи.

Военнослужащих отправляли со всеми почестями, как настоящих героев Фото: chistopol.tatarstan.ru

Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики.