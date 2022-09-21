Шойгу: Под мобилизацию попадут 300 тыс. резервистов

Под частичную мобилизацию в России попадут 300 тыс. резервистов. Работа будет проводиться поэтапно, люди не попадут под нее одновременно. Об этом в обращении к гражданам объявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Хочу сразу сказать, что это не единоразовая, это та работа, которая будет проводиться планово, — отметил он. — То есть здесь не предусматривается широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро».

Напомним, что сегодня Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором объявил о проведении частичной мобилизации в России.