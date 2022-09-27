В Альметьевске создали штаб по сопровождению семей мобилизованных и добровольцев: его возглавил руководитель исполкома города Айнур Исхаков. В состав штаба вошли все службы города. Они будут в оперативном режиме решать вопросы бытового, житейского и организационного характера. Об этом во время прямого эфира рассказал глава района Тимур Нагуманов.

Градоначальник подчеркнул, что перед властями района стоит задача — обеспечить качественную отправку призванных ребят и позаботиться об их семьях. «Забота о семьях — это, конечно, наша прямая обязанность, чтобы ребята, которые уезжают, были уверены, что с их родными и близкими все будет хорошо. Для этой цели мы специально создали штаб по сопровождению семей наших призванных по мобилизации ребят и добровольцев», — отметил он.

В Альметьевске уже состоялись две отправки. Призванные в рамках частичной мобилизации мужчины уехали на сборный пункт в Казань в позитивном настроении и приподнятом духе.

«Мы их провожали, жали каждому руку, с гордостью за наших ребят желали им доблестно выполнить свой долг и вернуться живыми в свои семьи. И сейчас мы готовимся к следующим основным отправкам. В ежедневном режиме этой темой занимаются практически все городские службы, предприятия, военный комиссариат», — поделился глава района.

Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики.