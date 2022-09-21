Путин объявил частичную мобилизацию в России

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Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Об этом он заявил в своем обращении к россиянам, трансляция которого началась сегодня в 9.00 по мск.

«Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и жителей освобожденных территорий считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации», – сказал глава государства.

Он уточнил, что речь идет именно о частичной мобилизации, поэтому призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые сейчас находятся в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

«Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября», – подчеркнул Путин и поручил главам районов начать подготовительную работу.

Путин вновь подчеркнул, что за события на Украине несут ответственность страны Запада. «Обращаюсь сегодня к вам, ко всем гражданам нашей страны, к людям разных поколений, возраста и национальности, к народу нашей великой Родины, ко всем, кого объединяет большая историческая Россия, к добровольцам, солдатам, жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета», – обратился Путин к жителям.

Цель Запада, по словам Путина, – «ослабить, разобщить и уничтожить» Российскую Федерацию. «Они уже прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть Советский союз, а сейчас пришло время и самой России. Говорят, что она должна распасться на враждующие регионы. Они сделали своим оружием тотальную русофобию, десятилетиями взращивали ненависть к России. Сам украинский народ превратили в пушечное мясо, развязав войну еще в 2014 году», – сказал Президент.

Указ о частичной мобилизации подписан. Все мобилизованные граждане получат соответствующий статус, выплаты и все гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, добавил Президент. Указ также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа.