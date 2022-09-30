Powerbank, мультитул, кнопочный телефон: В Альметьевске показали рюкзаки мобилизованных

Сегодня в Альметьевске на проводах в Казань мобилизованным гражданам вручали новые рюкзаки, содержимое которых было собрано силами администрации, предприятий и организаций.

В администрации поделились содержимым рюкзака объемом 100 литров. В него уместились: комплект нательного белья (термобелье); две пары термоносков; спальник с мембранным чехлом; аптечка, индивидуальный медицинский набор; мультитул; набор туриста (котелок, кружка, ложка, тарелка).

Также в рюкзак положили зимние теплые перчатки; аккумуляторный фонарь; портативный аккумулятор (Powerbank); кнопочный сотовый телефон; сухпаек на три дня; рулон туалетной бумаги; упаковку влажных салфеток; несессер большой (раскладка); коврик.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации района, стоимость рюкзака со всем наполнением составила 30 тысяч рублей. Такие же рюкзаки будут переданы альметьевцам, которые уже находятся на сборном пункте в Казани.

Сегодня в нефтяной столице состоялась четвертая отправка мобилизованных граждан. В Казань проводили три автобуса. «Торжественно отправляем наших героев. Главное, чтобы вернулись живыми и доблестно выполнили свою задачу», — сказал глава района Тимур Нагуманов.

Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики.

Как города и села Татарстана отправляют мобилизованных на Украину, читайте в «Татар-информ».