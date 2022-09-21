Военный комиссар Татарстана подписал приказ о частичной мобилизации

Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики в соответствии с Указом Президента РФ. Документ опубликован в газете «Республика Татарстан».

«Приказываю всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Республики Татарстан, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки военных комиссариатов муниципальных образований, явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, а в случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях», — говорится в первом пункте приказа.

При явке они должны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и персональных повестках. Руководители организаций должны освободить граждан, упомянутых в первом пункте приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им зарплату и обеспечить их явку.

Также приказом временно запрещается офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, у которых нет на руках мобилизационных предписаний и которые не получили повестки военных комиссариатов муниципальных образований, выезжать за пределы района.

Утром Президент России выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.