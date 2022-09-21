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Ру Тат
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Официальная хроника
21 сентября 2022  09:29

Опубликован указ о частичной мобилизации в России

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Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Документ опубликован на сайте Кремля.

Напомним, что сегодня глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил о старте частичной мобилизации. Призыву будут подлежать только граждане, которые сейчас находятся в запасе, а также те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет военные специальности и соответствующий опыт. 

 

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