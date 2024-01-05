Синоптики Татарстана предупреждают о сохранении 30-градусных морозов

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Завтра, 6 января, в Татарстане сохранится аномально холодная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем на территории республики столбики термометров опустятся до 25–30 градусов мороза (в том числе в Казани — до 26 градусов ниже нуля).

С 4 по 9 января в Татарстане действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. Возможно похолодание до -33 градусов.

Январь в регионе должен выдаться более снежным, чем обычно. Начало первого месяца года окажется на восемь градусов холоднее нормы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что профессор Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев объяснил, почему в целом 2024 год будет очень теплым.